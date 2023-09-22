內地團走法律罅 土瓜灣續捱喧嘩

當局監管不力 大量旅客自行到其他商店購物 現時內地低價旅行團主要集中在土瓜灣一帶購物及用膳，影響區內交通及居民生活。港府早在3月曾稱，文化體育及旅遊局以及旅監局會盡快制訂管理內地低價旅行團措施，惟時至今日問題仍未有太大改善，土瓜灣居民仍飽受內地團滋擾。有區議員更發現近日疑有人「走法律罅」，繞過旅監局分流安排，要求當局盡早處理內地團問題。旅監局承認，現時土瓜灣街道情況並不理想，令當區居民感到不滿。

隨地吐痰居民繞道 九龍城區議會副主席吳寶強指，近日有大量內地團到訪土瓜灣，當中有大量食肆的美景街更吸引不少旅行團，每日的早午晚時間均會出現「塞爆」的情況，部分居民更比一早的旅行團喧鬧聲「嘈醒」。他指單是本周一的下午已有過百人的旅行團到訪，部分旅客不但霸佔半條行人路，令居民要繞道而行，更有人隨地吐痰和亂拋垃圾，影響區內環境衞生。

吳寶強又指，雖然旅監局早前禁止旅行團於土瓜灣同時逛商店及用膳，避免同一時間有過多旅客聚集於社區，令該區「沉寂」一段時間。不過近日有人疑似「走法律罅」，帶旅客到土瓜灣用膳的同時，教導旅客自行到未有註冊的商店購物，令該區再次出現大量旅客，要求當局因應情況推出新措施。他又指已去信旅監局，惟當局暫時未有行動處理「走法律罅」的問題。

另一九龍城區議員潘國華認為，土瓜灣美景街一帶，原先規劃純為住宅區，附近亦有老人院，並不適合接待太多旅行團。加上現時旅監局未有每天派人到場維持秩序，只有在收到投訴才會到場，即使旅監局到場亦「只能紓緩混亂狀況」，實際上仍然混亂。

因此他期望政府可以將購物團搬至遠離民居，假如繼續在土瓜灣接待旅行團亦要做好流量管理，將旅行團分流至其他地區，避免超出負荷。

旅監局承認不理想 旅監局行政總裁方安妮表示，由於不少遊客均擔心「10.1」長假有較多人來港，拉高該段時間酒店價格，因此有很多「先頭部隊」的旅客在近期提早來港。而因為突然多了不少旅客，當中較多旅客去土瓜灣，使當區酒店食肆安排做得不太好，旅客等候時間長，甚至有旅客在個別食肆門外等候一個多小時，令居民感到不滿。

方安妮指，旅監局也有派員到現場了解，當區有部分食肆有能力接待新增旅客，例如有在入座等安排上改善，安排旅客在不同時段入內，以縮短等候時間。該局亦有派職員在場指導食肆，做人流管理。