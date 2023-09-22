北上交流 本地醫護更缺人手

推動跨境銜接 病人組織擔憂 醫院管理局近年推多項挽留人才措施。醫管局昨公布，最新醫生流失率為6.9%，較今年4月底7.1%稍有回落；同期護士流失率為10.3%，亦較今年4月底的10.9%下跌0.6個百分點。正當本港醫護人手仍極度短缺之際，醫管局卻為推動本港與大灣區跨境醫療銜接，擬安排香港醫護北上交流。病人組織擔心將進一步減少本地醫護人手，促當局應三思。

醫管局主席范鴻齡指，過去一年，公立醫院醫護人員的流失率見改善，醫生和護士人手均錄得正增長，目前公立醫院有近6,900名醫生，及逾2.9萬名護士，期望趨勢可持續。被問到每年7月是新畢業醫生及護士加入公立醫院的日子，於數字上是否未能反映真實，他承認現時數字的確不代表人手短缺問題已解決，「3個月後先知實際如何」。

大灣區醫護交流計劃方面，約80名內地醫護早前已來港交流。范稱了解有不少本地醫護均希望可北上交流，該局正考慮未來兩地會變成雙向交流，惟本地醫護人手緊張，本港醫護往內地交流的時間無法太長，可能只能前往數周或三個月等。

聯合醫院塌燈 承辦商被拒投標 環球搶人才方面，當局已接觸130位非本地培訓醫生，當中80位已簽聘書，而正或獲准在港執業的有19人，他們有9人於本月已上班，餘下10人未來一兩個月到港。范鴻齡形容，當局「搶人才」進度理想，「當然愈多愈好。」現時聘請的海外醫生來自世界各地，最多的是來自英國、澳洲，亦有馬來西亞、荷蘭、愛爾蘭等，大部分是在外地的港人，部分可來港任職副顧問醫生，惟大多是駐院醫生，資深的醫生較難聘請，「始終佢哋已經有自己嘅事業」，但當局會盡力尋找資深醫生。他也表示，未來會繼續派員到不同地區招聘，包括昨日亦派人手到馬來西亞舉辦招聘會，「親自帶隊成效最好，人才係要搶」。

另外，聯合醫院手術室於今年2月一盞手術燈突然從天花塌下，惟手術燈承辦商事後仍數次投得醫管局合約。范鴻齡解釋，醫管局有既定的審標制度計分，而涉事承辦商計分後仍然「最高分中標」，惟他坦言事件令當局「都覺得唔妥，唔可以當無事發生」，故當局決定在手術燈一事的索償未解決前，不再接受涉事承辦商投標。

年報揭公院醫生流失仍嚴重 香港病人政策連線主席林志釉表示，根據醫管局年報，公立醫院每年7月均有駐院實習醫生於畢業後繼續留在公院服務，例如2021至2022年有445名實習醫生，一般而言他們會在2022至2023年度正式加入公立醫院，該年度醫生總人數為6,941名。而今年7月亦同樣有逾400名醫生畢業加入公院，惟目前醫生人數仍然只有6,900名，即代表「每年有『新血』加入，都補唔番資深醫生離開」，反映公立醫院醫護人手流失問題相當嚴重。

對於大灣區交流計劃，林志釉坦言眾所周知本港醫護人手長期不足，面對醫院的工作已十分吃力，若安排本港醫生北上交流是進一步減少本地醫護人手，「務實而言是否真的有必要交流？香港醫護有甚麼是香港學習不到，需要上去學習？」他認為，當局有必要解釋清楚目的、詳細安排，及相關人手預算等，否則難以令人接納。