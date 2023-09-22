幼園財困 無派書茶點不濟 家長轉校促退費

位於上水的比諾中英文幼稚園，被指營運和財務管理未達滿意水平，甚至遭教育局撤銷參加幼稚園教育計劃的資格；其分校亦被指欠租，遭到入稟追討。位於石湖墟的比諾幼稚園分校昨早如常營運，有家長表示已為子女交學費，但學校沒有派書，茶點安排亦欠妥善，擔心學校突然結業，子女會無書讀；更有家長透露，已打算為子女轉校，並會就讀至本月後，要求退還學費。

比諾幼稚園石湖墟分校門外貼出告示，指學校多年來為學生謀福祉、以學習為首要，批評傳媒胡亂報道，誤導訊息，強調會保留追究權利。校方早前亦向家長發信，指股東已交回租金，業主不再作追討，並已通知當局，爭取下學年報讀的新生能繼續接受資助。校方解釋，新冠疫情影響學校運作，又有部分學生停交學費，加上出生率下降，收生不足，形容學校早前欠租是迫不得已。

傳被捕負責人為校監 不過，執法部門日前接獲舉報，指一名幼稚園負責人涉嫌曾修改一封轉發予家長的公函，以圖誤導家長，其後以涉嫌「偽造文件」，在大埔區拘捕一名66歲張姓女子，到兩間位於上水及一間位於柴灣的幼稚園進行搜證，期間檢走多部電腦，以作進一步檢驗。該名女子現時獲准保釋候查，須於10月下旬報到。據消息指，該名被捕人士為比諾幼稚園的校監。

教育局上周四曾向該校校監發警告信，要求校方立即採取行動，交代兩校財務及未來安排，並就一旦結束營運時，在處理學生就學安排上，提交具體的應變計劃。當局續指，一直關注兩校營運及財務狀況，已敦促校方盡快改善，並提醒家長留意學校最新發展及相關安排，局方將繼續監察學校情況，與家長保持聯繫及提供協助。當局又指，同時撤銷龍琛路分校於23/24學年參加幼教計劃的資格，由上月15日起入讀該校的所有學生，將不獲政府資助。至於在上月15日之前入讀的學生，若選擇留在原校，仍可獲政府資助。

積金局表示，比諾教育機構持有5間幼稚園及幼兒園，而該機構屢次拖欠強積金供款，截至今年8月份，該機構仍未為55名員工繳交強積金供款，涉及金額總數約118萬元，積金局已就當中約80萬元代受影響僱員向法庭作出民事申索。至於近月拖欠的38萬元供款，積金局亦即將向法庭作出民事申索，追討拖欠的強積金供款及附加費。