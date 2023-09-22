虛幣平台宣稱仍運作 議員促部門交代清楚

【本報訊】無牌虛擬資產交易平台JPEX風波持續，一方面，JPEX發公告斥證監會惡意針對，其後證監會又發聲明反駁。有議員指涉事投資平台仍向外宣稱運作如舊，促執法部門應向外界更清楚說明有關平台有否存在問題，亦質疑證監會過去未有效教育大眾防騙。虛擬資產交易平台主管指，花逾2年時間才獲發牌照，需定期向證監會提交報告，投資者若有問題，亦有門路投訴。

議員江玉歡表示，執法部門「高調拉人」，但涉事平台卻「永不放棄發出呼籲」，她指執法部門應更清晰說明有關投資平台是否有問題，她形容情況就如天台漏水，應在根本上修補天台，而並非只用碗裝水。江又質疑當局過去無有效推廣或教育大眾防止投資受騙及盡量減低損失，證監會負有責任。目前JPEX懷疑詐騙案愈滾愈大，應反思本港對新興投資平台的監管制度是否完善。

持牌平台指制度令提告有門 另外，首批獲牌虛擬資產交易平台OSL，其執行董事及法規事務主管刁家駿表示，平台花逾2年才獲發牌，時間雖長，但認為是成為合法機構的必經之路，又指發牌制度可確保持牌平台定期向證監會提交報告，達致財務透明，提供客觀底線，而平台負責人亦要通過背景審查，若出現問題投資者投訴或提告有門。他又提醒市民，若有投資平台聲稱可輕易開戶或投資絕對安全，已可能響起警號。

香港數字金融協會聯席會長陳家豪就指出，本港早已屬虛擬資產世界交易中心，不少平台已開始營運，但市民及政府不是很察覺，認為今次本港應對事件是反應慢，政府應該早在兩三年前就立法規管，但當市場正運作，當局設立一年寬限期，但同時又沒有公開哪些平台正申請牌照，有欠透明，他認為是問題癥結所在。