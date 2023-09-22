海濱市集首站 傳下周三灣仔開幕

【本報訊】港府近日推出「香港夜繽紛」連串活動刺激經濟，本月底至11月底，每逢周末在3個海濱場地，包括灣仔、堅尼地城及觀塘海濱設市集，大部分開放時間為下午至深夜。據稱，本月27日起會先在灣仔海濱設立市集，現場將設有大牌檔攤位及音樂表演等。而在堅尼地城及觀塘的市集，則會在中秋節開始，有攤位遊戲及音樂表演等。

設大牌檔及手信攤位 有指海濱市集是「香港夜繽紛」的「打頭陣」活動之一，先在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行，場館開放時間為下午3時至凌晨12時，美食區的開放時間則為傍晚6時至晚上11時。場地至少可提供30個手信攤位，可售賣香港獨有手信；另可提供25個熟食攤位，售賣傳統港式食物。

另外，在海旁設置大牌檔，可提供至少35張枱，以重塑舊式大牌檔情懷。現場亦將有經典本港電影播放，包括《秋天的童話》等。而在特定日子，包括市集開放的首3天、即下周三至五（27至29日），晚上8時，會有近千隻無人機表演，希望能吸引市民在維港兩岸觀賞。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，市集要有本港元素方可吸引本港市民，若能營造到氣氛及人山人海，兼具備本土情懷和特色，亦能吸引旅客。 他又指，因應中秋及十一假期，他亦籌辦了本地團，將在下午開始，當吃過晚飯後，再到市集遊玩，希望能吸引約1,000人參加。