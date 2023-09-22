夜間消費滿200元 零售協會送優惠券

【本報訊】零售管理協會為配合港府夜經濟活動，推出夜間消費送優惠券計劃。消費者在本月29日至11月30日，每晚8時至凌晨3時期間，每次線下消費滿200元，並透過指定電子消費平台付款，便會獲發有效期一星期的手機獎賞短訊或電子優惠券。消費者可於全日任何營業時段，在參與活動的零售店舖或食肆使用優惠券。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，業界早前曾擔心要延長營業時間，人手安排存在困難，但認為推動夜經濟也是好事，因此也推出優惠計劃，獎賞夜間消費的市民。謝太續指，優惠在日間夜間也可使用，令不能延長營業服務時間的商戶也可參與。

需使用指定電子支付 謝邱安儀指出，優惠要求消費者使用指定電子支付平台，包括Tap & Go及AlipayHK，以便辨認出夜間消費者，參與的商戶涵蓋不同種類，提供優惠也不同，例如提供折扣、回贈或禮品。

對於十一假期市道，謝邱安儀就指，由於去年同期沒有旅客訪港，在超低基數下，今年通關後旅客一定較去年上升，她對十一假期市道審慎樂觀，始終本地消費市場比較疲弱，港人北上消費及外遊消費仍較強，預計10月零售業總額維持低雙位數增長。