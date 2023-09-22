夜市明火規限 飲食界冀拆牆鬆綁

【本報訊】政府推動「香港夜繽紛」活動，圖力挽本港經濟，對於夜市攤檔是否准許明火煮食，消防處回應時表示，將因應各區夜間市集及活動的經營模式，以風險為本原則制訂相應的消防安全規定，例如需設置滅火筒。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯希望，當局可以進一步「拆牆鬆綁」，令夜經濟更蓬勃。

消防處署理高級消防區長張家浩表示，已收到一些在公眾地方舉辦大型活動的申請，包括戶外市集或有食肆攤檔的夜市。而針對舉辦夜繽紛活動，消防處會以風險為本，制訂方便業界遵從的消防安全規定，營運者只需符合基本消防要求，例如設置滅火筒、滅火氈及在攤檔工作枱裝設屏障等，便可在場地設置明火煮食攤檔。

張續指，該處會調配人手和資源處理相關申請，又說若主辦單位已遵從該處規定，便可即場發出消防安全證書，減省主辦單位申領證書時間。他強調處方加強於周末、公眾假期或非辦公時間，進行風險評估及巡查，以便更快發出安全證書。

另建議倣效泰 經營水上活動 徐汶緯則在電台節目表示，活動時若市集有明火煮食，食物會更有「鑊氣」，味道更佳。對於在市集明火煮食可能帶來火警風險，他指出部分大牌檔或攤檔部分亦會以煤氣、石油氣或火水爐煮食，同意消防處為相關申請提供意見，以符合安全規定，但期望當局「拆牆鬆綁」，不要規管太嚴，令夜經濟可更蓬勃。

另外，徐認為，長遠可以從陸上或海上活動下工夫，例如參考泰國，善用本港海岸線，開放經營滑浪風帆、水上電單車或降落傘等活動，吸引遊客來港。