JPEX澳洲公司申撤銷註冊

【本報訊】虛擬資產交易平台「JPEX」涉嫌串謀詐騙案引起的風波繼續發酵，JPEX在澳洲取得牌照的登記公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」本周二（19日）已向當地監管機構「澳洲證券與投資委員會（ASIC）」申請自願撤銷註冊，公司資產價值少於1,000澳元（約5,080港元）。有議員憂慮此舉或表示該公司有意挾款私逃，建議受影響投資者盡快尋求專業人士到澳洲申索，以保存該公司資產。

JPEX一直在官網介紹其為持牌USDT交易所，並列出「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」是一間持牌並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台，獲ASIC頒發營運執照。不過，ASIC網站顯示上述公司由董事Jieyi Chen於日前申請自願撤銷註冊。據ASIC規定，申請自願撤銷註冊需符合6項條件，包括公司全體人員同意撤銷、公司沒有進行業務、公司資產價值少於1,000澳元、公司已繳付相關款項、公司沒有未償還債務及不涉任何法律訴訟。申請文件顯示，Jieyi Chen已聲明符合上述條件，也意味着公司資產價值少於1,000澳元（約5,080港元）。

ASIC亦建議，申請者提交申請前要確保關閉所有銀行戶口、審查所有公司紀錄、確保已完成處理所有資產、所有由公司持有的牌照已終止等。當局會在兩周內處理申請，約兩個月會發出確認通知。翻查JPEX同日公告，JPEX仍稱會堅定不移繼續營運下去，惟JPEX未有回應事件。

議員憂挾款私逃 會計界議員黃俊碩表示，以香港為例，公司董事可在公司沒負債下申請取消註冊，相信澳洲法例類近，若公司捲入訴訟則未能取消註冊。他憂慮澳洲公司此舉或有意挾款私逃，建議投資者在其正式撤銷註冊前盡快尋求專業人士到澳洲申索，以保存該公司資產。