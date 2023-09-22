港府指示電訊商 阻登入網站

【本報訊】虛擬資產交易平台「JPEX」涉違規經營。據了解，執法部門已聯絡電訊商阻截用戶登入JPEX網站等。消息指，部分電訊商已響應指示，包括香港電訊在內至少4家供應商無法以手機登入網站，而HGC環電就發表聲明指，所有用戶無法透過其網絡登入JPEX的官方網站。

WiFi固網仍可瀏覽 昨日本報記者經主要流動網絡供應商實測，包括香港電訊、數碼通、3香港及中國移動，無法以手機登入JPEX網站，但仍可在電腦經固網登入，亦可經WiFi以手機登入JPEX網站。JPEX凌晨透過原有網站發公告，承認網站受封鎖，但聲稱平台仍然運作。HGC環電昨日亦就JPEX事件發表聲明，指因應執法部門對本地電訊商發出的指示，封鎖虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台（JPEX）」，其所有用戶將無法透過其電訊網絡登入JPEX的官方網站。

資訊安全研究及事故應變研究員賴灼東指，若JPEX網站被封鎖，受事件影響的投資者可能感到奇怪及擔憂，但是用戶如想登入JPEX網站帳戶查閱戶口情況，仍可使用VPN「翻牆」連接至網站。但他認為，若封鎖網站只是短期「斬腳趾避沙蟲」做法，因為本港當局管轄範圍只是涉及本港的詐騙行為，如果要徹底堵截，就要跨境調查，與其他政府交換資訊。

他稱，當局日前指本港需要研究制訂網絡安全法，認為若有相關法例，或有助根治今次事件牽涉的問題，能夠將有關交易平台下架。

港府昨再次表示非常關注JPEX事件，指事件顯示市民投資在有領牌照，並且接受監管的虛擬資產平台的重要性，亦可改善投資者難以獲得保障的情況。