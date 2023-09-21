龍七公：黨建形象工程 浪費有恃無恐

內地官媒日前發文批評地方基層黨建設施奢侈浪費嚴重，一石激起千層浪，眾多網民跟進「吐槽」，因為若非黨媒進場發聲，老百姓對此問題雖早有抱怨，卻是敢怒不敢言。

近年不少好大喜功的形象工程「翻車」，比如全球最高關公像、天下第一水司樓、世界最大牛郎織女像等，一個個耗資億萬元。關公、牛郎織女雖然信奉者眾，無奈沒有官場靠山，經不起輿論炮轟而拆除。然而在形象工程中，有一類卻是明目張膽，有恃無恐，那就是打着黨建旗號的設施，各類「黨建公園」、「黨建廣場」、「黨建大道」、「黨建驛站」等層出不窮，鋪張浪費驚人。河南孟津縣文化廣場豎立「有困難找黨員 要服務找支部」紅色大字，每個字6米長、6米高，製作安裝費30多萬元（人民幣‧下同）。中部某村巨幅黨建標牌，近40米長，十幾米高，耗資44萬元。北京大興區舊宮鎮黨建文化氛圍營造項目，成交金額高達487萬元。湖南張家界市武陵源區33個村居建設了50多個黨建廣場。中國政府採購網等官網公布的103個黨建公園裏，2017至2020年有34個，2021至2023年4月就有69個，增速驚人。

與關公像、水司樓相比，打着黨建旗號大搞建設，沒人敢不同意，否則就是不老實、不忠誠。不僅不敢反對質疑，而且審批立項迅速，撥款從寬從快。一地先建，其他地方往往又跟風而上，相互攀比。地方官將此作為表露忠心、宣示忠誠的手段，豈可輸於人後。於是，黨建工程一個比一個規模大，數量愈來愈多，材料愈來愈豪華，且不分場合，有的位於風景秀美的自然景區，有的安插於高鐵、高速公路之側，有些與寫字樓、步行街、咖啡館為鄰，只為了突出黨建統領一切，而毫不顧及是否協調。

揮霍無度 勞民傷財 這邊廂，耗費巨資打造「為民」字號的雕塑、建築、標語；另一邊廂，大量民生欠帳長期不敷。河南孟津的黨建標語，平均一個字花費2.6萬元，而當年農民人均年收入還不足1.9萬元。湖南江永縣是國家級貧困縣，投資7,000多萬元打造黨建主題公園，如此揮霍民脂民膏，奢侈無度，於心何忍？

高喊着黨建口號，幹着勞民傷財的勾當，實際行動與字面意思背道而馳，南轅北轍，且不少黨建景觀熱熱鬧鬧開鑼，便長期閒置，即便遭到非議，但黨建景觀不像牛郎織女雕塑，誰敢隨意拆除？這將形式主義抬到了新高度，實際上不僅沒有發揮出宣傳黨建的作用，反而惹來老百姓的不滿和厭煩，為黨建形象抹黑，淪為「低級紅」。

高層多次明確強調，既要防「高級黑」，也要防「低級紅」。諸如那些勞民傷財的黨建工程，披着政治正確的外衣，用一些高大上的詞彙當護身符，只是為了給官僚貼金，卻損害了官方公信力，浪費了財政資財，變成了一門交易、生意，其實是對愛國、黨建的褻瀆。此類亂象，當改則改。