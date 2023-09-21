冰鑑春秋：陳吉仲的混蛋與滾蛋

台灣農業部部長陳吉仲終於因「混蛋」事件而辭職下台，就連始終躲在後面、掌握整個專案進口蛋品關鍵的中央畜產會董事長林聰賢，也跟着一併辭職。而這中間從死不認錯、負隅頑抗，到左支右絀、黯然下台，堪稱峰迴路轉，令人拍案驚奇。

進口蛋品不僅造成巨大金錢損失，弊端疑雲重重，還既沒有解決蛋價問題，更產生食安疑慮。面對強大的民意反撲，賴清德為了保障自己的選情，更避免延燒到同屬新潮流的林聰賢，強烈要求陳吉仲下台。扛不住壓力的陳吉仲提出辭職，可是蔡英文卻認為如此一來，等於承認失敗並且讓出權力，陳吉仲要走人，那麼剩下的經濟部部長王美花、衞福部部長薛瑞元、數位發展部部長唐鳳等「民怨製造機」，也可能產生骨牌效應，這將重挫英系實力，所以堅決不同意陳吉仲離職。

為了捲土重來，民進黨特地安排讓陳吉仲再開一次記者會，讓他再把整個謊言重新組織梳理，看看能否蒙混過關。可惜陳吉仲結結巴巴，非但沒有安撫人心，反倒製造更多疑點，加上在野黨陸續查出「混蛋」已流入市面，還讓超過900名學生都吃下了肚子，這下連死忠支持者也頂不住了，只能壯士斷腕。眼看9月22日立法院就要質詢整個事件始末，如果只有陳吉仲滾蛋，關鍵的林聰賢繼續留任，屆時行政院院長陳建仁必將陷入左右為難的尷尬處境，故索性一次解決，林聰賢也跟進請辭，這樣才能製造斷點，讓在野黨無法追查。

綜觀事件發展，陳吉仲從進蛋、混蛋到滾蛋，從來不是為了國計民生，只是為了民進黨的派系利益與政治盤算，台灣人民如果還看不清民進黨的惡劣本質，那就是自作自受，怨不得別人了。