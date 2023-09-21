自成一家：郭台銘參選搞不出水花

鴻海創辦人郭台銘作為台灣工商界的領頭羊，過去十多年一直是兩岸的風雲人物。他早前宣布參選明年台灣總統選舉，在島內引起一股熱議。只不過現在手機代工行業已風光不再，郭與大陸的關係也今非昔比，這次參選恐怕很難搞出甚麼水花。

為何郭台銘念念不忘選總統？有一種說法是，他眼見特朗普2016年勝選美國總統，於是興起「有為者亦若是」的豪氣，想在政治上有一番偉業。可惜上一屆大選郭台銘出師不利，在國民黨內初選就輸了。郭一直說會支持侯友宜參選2024年大選，現在卻改口決定獨立參選，還反口指控是被國民黨欺騙，再次顯示商人反覆無常的本色。

說起來，郭台銘的事業巔峰時期是在本世紀初至2020年，期間他多次登上《福布斯》雜誌的台灣首富寶座。但隨着手機代工行業日薄西山，郭在最新的台灣富豪排名中已跌至第6，雖然還是台灣史上最有錢的總統參選人，可影響力已大不如前。

而郭台銘的威水史也離不開大陸。當年他就是搭上蘋果，利用大陸完善的產業鏈和低廉的人工成本，在深圳、鄭州建立先進的手機代工產業鏈。富士康在香港上市初期，股價一度突破10元一股，如今跌剩7毫子左右。隨着中美交惡，蘋果將生產線外遷印度，富士康也計劃將3,000億美元的產能轉移到印度。郭台銘更一度大放厥詞，稱「這些年都是富士康在給大陸『賞飯吃』」，這種說法在大陸罵聲一片，連官媒都說要對這些人「放棄幻想」。

今時今日的郭台銘，與大陸關係弄僵，與國民黨反目，就連台灣工商界對他也是劣評如潮，形容他是無誠信、無原則、無顏的「三無」之人。郭台銘這場參選騷，只是他死心不息做給自己看罷了。