橫眉冷看：香港夜市當真蕭條？

特區政府老是說要挽救經濟，尤其是要挽救夜經濟，不停施針下藥，但是他們有否想過，究竟病從何來，目前所開的方子又是否對症？

香港夜間經濟是否蕭條，最有資格回答的人，是夜更的士司機。近月筆者不時晚歸，要乘坐長程的士，我滿以為司機們一定大吐苦水，慨嘆入夜後生意難做，但現實卻不盡是如此。最少有半數司機告訴我，的士生意已經回復到新冠疫情爆發前，晚上的客人並無減少，只是接客地點不同了，也代表市民喜歡消費的地方，跟以往不一樣。

有的士司機跟我說，旺角、尖沙咀一帶，晚上的人潮確實不如以往，但你到觀塘、九龍灣一帶走走，卻發覺很多工業大廈的門前泊滿私家車。原來，不少人的消費模式改變了，他們喜歡約同朋友，在工業大廈內租場開派對。這些場地勝在夠自由，喜歡吃飯、喝酒、唱卡拉OK固然可以，你即使在室內吸煙，也未必有人干涉，因為包場的全是自己朋友，喜歡怎樣都行。

電視台也曾報道過，不少市民晚上在中環蘭桂坊一帶叫的士，說要去天水圍，不少司機聽到目的地是新界西北區，就連價錢也不開，便逕直拒載。如果香港的夜晚當真人流稀疏，的士少人光顧，試問司機們又怎會動輒拒載，即使面對三數百元的長途「大旗」，也會嗤之以鼻呢？

以此觀之，筆者從的士司機口中獲取的「情報」或許是真的。夜晚外出消費的市民仍然不少，只是他們未必會全擠到傳統旺區，而是散落在各處。至於如何才能吸引他們重新走出大街小巷，重新到旺角、尖沙咀、銅鑼灣消費，那就得靠政府和商戶好好想辦法了。