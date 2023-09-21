筆下風雲：不結盟政策下的心病

北韓領導人金正恩結束訪俄行程，此行既是他疫後首次出訪，也是任內最長的一次外訪，兩國肯定會有一些軍事上的合作。例如俄羅斯有迫切需要向北韓購買炮彈以應用於戰場，北韓亦想向俄羅斯購買先進軍備，甚至藉着俄國技術進一步發展核武。目前各界正在關注，金正恩接下來會否趁杭州亞運期間轉往中國。

很明顯，在美國帶頭極限施壓下，中俄朝愈走愈近，抱團成夥已是不爭的事實。偏偏中國強調不結盟，即使跟俄羅斯關係愈趨密切，在俄烏戰爭中始終不肯向俄方提供任何軍事援助，遂迫使俄羅斯不得不與北韓走近。作為中國的「小弟」，北韓一直也是看中國面色行事，但金正恩在疫後首次出訪，選擇了俄羅斯而非中國，便見到中朝之間的關係有些許微妙變化。外媒煞有介事指出，中國不樂見俄朝走近，更不樂見北韓軍事失控式發展。而俄朝一旦有軍事合作，西方制裁勢必變本加厲，必然令東亞局勢更加緊張，波及中國。事實上，美國近日與南韓、加拿大等盟友的聯合軍演，地點便選在黃海，不僅距離北韓更近，距離中國亦十分接近。

這些年，美西方將中國崛起視為對國際秩序的最大威脅，除了打壓手段層出不窮，妖魔化中國亦成常態。為免美西方有「口實」，中國的外交政策強調不結盟，並嚴格遵守聯合國規則。俄烏戰爭爆發後，即使明知美國的圖謀就是先擊敗俄羅斯再圍剿中國，中國依然堅持原則，只願倡議勸和促談，不願軍事介入。這種明哲保身的做法，儘管可以讓中國站在道德高地，但俄羅斯會否心存不滿，想也想得到。北韓也是一樣，備受西方制裁下急欲尋求更大生存空間，中國卻一直對它制約，金正恩會有甚麼想法？