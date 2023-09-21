強詞有理：遠離美債

末大必折，尾大不掉。美國持續瘋狂發債，國債規模迅速突破33萬億美元，距離今年5月底國會通過提高債務上限還不到4個月，國債又增加了約兩萬億美元。以過去40年計，國債規模更是足足膨脹逾20倍。平均下來，每位美國公民背負國債近10萬美元，這是多麼可怕的數字。當然，許多美國人並不覺得可怕，因為他們已經麻木了，所謂債多不愁，老美對這種以債養債的生活方式早就習以為常。

欠債還錢，天經地義，但美國基本上已不可能清還債務，單是利息支出就是一項沉重負擔。有研究指出，美國政府平均每日還息成本已接近20億美元，比研發、基建及教育三大領域加起來的政府開支還要多，而且尚未算上本金。財長耶倫故作鎮定，聲稱美國政府支付利息佔GDP的比例，仍處於「一個非常合理的水平」。是耶？非耶？隨着聯儲局激進加息，未來利息支出必然大幅增加，財政狀況也必然會加劇惡化，到時且看這位大掌櫃還能不能如此鎮定。

作為世界唯一超級大國，竟然長期靠舉債度日，實在是莫大諷刺。在美元霸權之下，美國舉債能力也許沒有問題，但萬一美元霸權保不住，美國還能持續發債嗎？誰來購買？這不是危言聳聽，近年美元霸權開始動搖，全球去美元化方興未艾，美債的海外捧場客紛紛打起退堂鼓，曾經的第一大債主中國持倉量已跌至14年新低，而且還在繼續減持。早前耶倫訪華，其中一個目的大概就是要求中國繼續為美債捧場，中國能答應嗎？

如果中美關係良好，中國當然樂意購買美債，反正外匯儲備多的是，閒着也是閒着。但現在的形勢已不容許中國再做這種蠢事，美國不擇手段遏制打壓，雙方關係處於谷底，隨時有爆發熱戰的可能，中國還有甚麼理由繼續持有大量美債？俄烏戰爭爆發後，俄羅斯巨額海外資產被美西方凍結搶劫，中國豈能不吸取教訓？

有內地專家認為，如果美國凍結或扣押中國海外資產，拒絕償還對中國的債務，中國根本沒有辦法阻止。所以，為了維護海外資產安全，中國應擴大進口需求，把長期積累的美債換成內地經濟增長所需的實際資源。這不是杞人憂天，而是未雨綢繆，不管從甚麼角度考慮，中國都必須盡快遠離美債。老美靠得住，母豬會上樹，中國人必須有這種危機意識。