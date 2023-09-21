龍吟虎嘯：美國商界比政府懂事

美國許多商界領袖對華府切割、打壓、脫鈎中國的政策不以為然，因為這深遠地影響他們的利益，也深遠地傷害美國的利益。美國商界當然知道政府的對華政策乃至一切對外政策都是為了美國的利益，也是為了拓展商界的利益，但美國商界的智者往往比政客、政治精英和領袖們更了解世界經濟、商業、市場、金融、科技發展的情況，了解美國政府的政策是否能真的幫到美國、幫到商界。

美國商界在這個問題上，肯定比政府、政客接地氣。這麼多年的經驗和反覆證明，美國對華政策往往自以為是，烏龍百出，弄巧成拙，損人不利己，最先受害的是美國商界、美國經濟。商界巨頭美國特斯拉行政總裁馬斯克，對拜登政府的對華政策批評甚勇，指出以北京的立場，台灣之於中國就像夏威夷之於美國，都是不可分割的一部分。他還說，中國在台海的力量很快會超過美國，以美國的力量再難保護台灣。

馬斯克的這些話並非「獨到之見」，而是指出了兩個事實：一是台灣是中國的一部分；二是中國的力量足以令美國再難保護台灣。對於台灣是中國不可分割一部分的事實，美國在與北京建交時就已經承認，這是中美建交的前提，是中美一切關係的政治基礎，拜登政府當然不會不知！可是為了打壓、遏制、圍堵中國，為了美國支持台灣「倚美謀獨」，拜登政府不斷挑戰「一個中國」的原則，試圖協助台灣從中國分裂出去。然而老實講，拜登政府已沒有這個力量了。沒有這個力量而要硬幹、蠻幹的話，美國只能碰得頭破血流，可恥失敗。

馬斯克是看清了這些事實，並指出拜登政府對華政策的錯誤後果。不過不出意料地，馬斯克遭到了美台輿論的圍剿攻訐，尤其氣急敗壞的是「台灣外長」吳釗燮，他大喊大叫：「聽着，台灣不是中華人民共和國的一部分，更不能被售賣」！馬斯克的大實話擊中了要害，台灣方面就像貓被踩了尾巴，尖叫起來。