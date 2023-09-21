政情：九巴樂悠咭代員工乘車證 議員聯署叫上立會一齊傾

吳秋北

九巴打算日後改用「樂悠咭」，以取代60歲或以上員工家屬、退休員工及其配偶皆可獲發免費乘車證嘅做法，惹起爭議。議員吳秋北同郭偉强聯署，要求立法會福利事務委員主席鄧家彪喺下次會議加入相關議程，同埋叫政府同九巴派代表嚟解畫。

兩位議員喺聯署信提及，收到九巴員工同汽車交通運輸業總工會分反映有關情況，指新安排下九巴只需發還乘客所付2蚊車費，餘額由政府補貼估計政府每月需補貼逾1,000萬元。

變相要政府補貼福利 然而，九巴作為參與政府2蚊計劃嘅公共交通營辦商，本身已因長者乘車次數同政府補貼金額增加而得益，如今試圖利用計劃漏洞，不但減省退休員工福利開支，更反過來變成公司收入來源，此舉有濫用公帑之嫌。

針對有關漏洞，佢哋認為政府若果唔即時堵塞，可能令一啲市民產生慷他人之慨嘅觀感，忽略政府透過計劃關愛長者嘅初心，甚至將計劃污名化，從而要求降低優惠幅度，最終令全港60歲或以上長者共同受害。