油麻地單位檢逾4萬元毒品 拘2男女

【本報訊】油尖區執法人員，早前根據線報及經調查後，於本周二於油麻地文蔚街一帶進行反罪惡行動。期間，人員發現一名女子形迹可疑，遂上前把她截停搜查。

執法人員其後持搜查令，把該名女子帶回住所調查，結果在單位內搜出約72克懷疑氯胺酮、約3克懷疑可卡因及一批懷疑毒品包裝工具，檢獲的毒品總值約4.1萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名23歲女子及單位內一名46歲男子，並把他們帶走扣留調查。

另外，為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，大埔區執法部門，早前根據線報及經調查後，於本周二下午在區內進行打擊毒品行動。

期間，人員截查一名形迹可疑男子，並在其私家車上搜出約17.3克懷疑氯胺酮及約1.1克懷疑霹靂可卡因。

執法人員其後把該名男子帶返附近住所，並再搜出約18克懷疑氯胺酮及約3.2萬元現金。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名姓劉（42歲）男子，他隨即被帶走扣留調查。