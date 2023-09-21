中港合查製假證 共拘14人搗工場

【本報訊】自電話卡實名登記制度實施以來，持續有人在網上兜售來歷不明的實名登記電話卡，以及虛假的香港身份證、中國居民身份證、回鄉卡、銀行月結單和水電煤月結單等。由於相關假證和假文件可能盜用市民個人資料，亦牽涉製造內地部門的非法證件等，本港和內地執法部門經追查源頭後，於本周一至昨日同步採取行動。其中香港執法人員以涉嫌「偽造文件」、「串謀偽造文件」及「詐騙」等罪，拘捕主腦等10名男子（15至50歲）；內地執法部門則分別在深圳及湖南拘捕3男一女（33至57歲），並搗破該深圳假證工場。

黑幫操控 一條龍服務 初步調查顯示，今次瓦解的集團受黑社會操控，成員會不定期於網上平台發放廣告招攬生意，當中標榜提供「一條龍」服務，只需一個價錢，便能夠獲得已登記的電話卡和一些「客製化」的文件或證件，吸引不法分子落單。

為打擊該犯罪集團，本地執法部門在今年7月至9月，多次派員喬裝買家光顧，得悉集團主腦是一名居於深圳的31歲香港人，今年3月成為本港一間電訊服務商的職員，主要負責街頭推銷。經進一步調查後，人員再查出集團屬跨境運作，成員會在收到訂單後通知主腦，主腦便會以傀儡或盜取得來的資料，替顧客草擬假證和假文件的內容，當中亦不排除主腦直接盜用電訊服務商的客戶資料。

僱用未成年人士派貨 為降低成本及增加執法人員的偵查難度，主腦會安排在內地製造假文件及證件，待製作完成後，貨物會寄回主腦手中，主腦再利用其電訊服務商職員身份，使用相關假資料和證件為電話卡作實名認證，甚至協助不法分子的電話卡以月費計劃「上台」，從中賺取電訊商的佣金。另外，主腦亦會僱用青少年「派貨」，當中至少包括兩名未成年人士，年紀最小僅15歲，而報酬則視乎訂單而定。集團甚至曾經推出6,000元組合優惠，光顧者可以獲得一張虛假身份證、3張已實名上台的電話卡及一張報失身份證的證明書。

除主腦外，本地調查人員同時鎖定其他9名成員身份，當中有協助安排派貨工作的骨幹分子，亦有負責交收的跑腿，他們本身均與主腦相識，部分人來自同一黑幫，主腦往往能透過其職業協助申請電話卡。行動中，人員檢獲一批電話卡及假證件，有部分電話卡已經成功用虛假資料作登記，並在主腦任職的電訊商成功上台。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。