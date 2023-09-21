西貢檢23萬元大麻 成奎安長子被捕

執法人員根據線報，昨晨突擊搜查西貢南圍一村屋，起出約一公斤、市值約23萬元懷疑大麻及一批吸毒工具，一名中年男子涉嫌「販毒」等共3宗罪被捕。消息指，疑犯為已故藝人成奎安長子成旭文，他亦是南圍村村代表。另外，人員昨日在葵涌青葵公路截獲一輛超速的「毒品快餐車」，檢獲10萬元懷疑可卡因及氯胺酮，「迷幻」男司機涉嫌「販毒」、「毒後駕駛」等共7宗罪被捕。

據了解，執法人員早前接獲線報，指西貢有人利用村屋進行販毒活動，經情報分析及深入調查後，人員隨即鎖定目標。至昨日上午10時許，執法人員掩至南圍村展開掃毒行動，突擊搜查一個目標村屋單位，在屋內檢獲約一公斤懷疑大麻以及一批懷疑吸食毒品工具。檢獲的大麻總值約23萬元，部分大麻已被包裝，不排除被用作銷售用途。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」、「藏毒」及「藏有工具可作吸食用途」罪，拘捕單位內一名48歲男子，並把他帶走扣留調查。

成旭文兒子兩年前撞車亡 消息指，被捕男子為南圍村村代表成旭文，即已故藝人成奎安的兒子。成旭文是成奎安與元配所生，2021年12月5日凌晨，成旭文的兒子成俊賢（25歲）駕駛私家車，在香港科技大學對開失事，剷上石壆變成「炮彈飛車」，疾衝逾20米後猛撼迴旋處一棵大樹「反肚」，成俊賢送院搶救後死亡。

青葵公路截超速毒品餐車 另外，新界南總區交通部執行及管制組人員，在昨日上午約11時，於區內進行打擊超速駕駛行動。期間，執法部門車輛的測速儀器，發現一輛私家車高速沿青葵公路往元朗方向行駛，隨即展開追截。人員其後在青葵公路往元朗方向近瑪嘉烈醫院對面截停該車，在該輛私家車內檢獲約110包、共重約79.2克的懷疑可卡因及懷疑氯胺酮（K仔），總市值約10萬元。其後，緝毒犬隻奉召到場協助搜車，惟未有進一步發現。

執法人員經初步調查後，以涉嫌「超速駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有沒有第三者保險」、「藏有他人身份證」、「販毒」、「毒後駕駛」及「拒絕提供血液樣本」，拘捕私家車的姓廖（31歲）男司機，他隨即被帶走扣留調查。