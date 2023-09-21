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飛鵝山現赤麂屍體 路面遺大攤血漬

【本報訊】前晚深夜近11時，有市民途經黃大仙飛鵝山扎山道期間，發現一隻赤麂倒臥在一山坡路旁，路面遺下大攤血漬，遂慌忙報案求助。
消防及愛協人員接報趕至，經檢查後證實赤麂已經死亡，執法人員隨即通知相關部門派員到場檢走屍體。執法人員經初步調查後，相信事件沒有可疑。
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