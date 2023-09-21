黑雨沖走 唐狗「烏卒卒」10日後奇迹歸家

【本報訊】本月7日世紀黑雨襲港期間，打鼓嶺坪輋村有村民飼養的5隻唐狗被洪水沖走，其中3隻已尋回，只餘「柏恩山」及「烏卒卒」失去蹤影。相隔10日即本周日，「烏卒卒」竟奇迹地出現在家門前狂吠，牠沒有受傷，狗主梁太和妹妹驚見愛犬歸家，均顯得十分激動和高興，而當日被洪水沖走後被尋回的3隻狗，見「烏卒卒」返回均齊吠擺尾「歡迎」。梁太表示，十分感謝不少熱心人自發幫忙尋犬，令她十分感動。

另一唐狗「柏恩山」未尋回 梁太續指，「烏卒卒」歸家後餵了牠吃大罐頭，又服用消炎藥和腸胃藥並替牠洗澡，經檢查後證實牠沒有受傷，只是顯得疲累。其他狗狗見到同伴歸來均十分雀躍，形容牠們吠到「拆晒天」。她又笑言「烏卒卒」表現得好像甚麼事都沒有發生，只是去了一趟旅行般。至於「柏恩山」仍未尋回，她坦言不排除「柏恩山」已離世，但一日未經證實，她不會輕易言棄。

黑雨當晚，梁太的妹妹在屋內照顧5隻唐狗，當洪水湧入屋內，雪櫃突然塌下壓傷妹妹。消防員趕至拯救，當開門入屋時，5隻唐狗便慘遭洪水沖走，當中包括9歲的狗爸爸「沙律」和4隻子女（「一眉」、「豆釘」、「烏卒卒」及「柏恩山」）。「一眉」被熱心市民發現，並由義工救起，遂交由漁護署聯絡梁太領回；其後梁太在香港浸會園附近尋回「豆釘」，狗爸爸「沙律」稍後亦由義工救起，連同自行歸家的「烏卒卒」，梁太已尋回4隻愛犬。