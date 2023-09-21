主動提供姓名職銜博信任 電騙黨假冒入境處須提防

【本報訊】入境處表示，近日留意到有騙徒假冒該處人員致電市民，在對話中主動向他們提供現職入境處人員的姓名、職銜、聯絡方式及辦事處地址等，並着他們可親身往該辦事處或致電查證其身份，以增加犯案時可信性。

處方：電話不會轉駁境外機關 入境處強調，一直十分關注訛稱入境處人員的電話騙案。入境處指出，該處職員會因應個別情況致電市民，以處理市民於轄下公共服務的申請。另外，入境處發言人提醒市民，該處設有「預約提示服務」，如市民未有選用該服務，該處不會以預錄語音形式致電市民，亦不會將電話轉駁至境外機關並要求接聽人提供個人資料。

入境處提醒，市民接獲可疑來電時，必須保持警惕，謹慎主動核實來電者的身份，切勿輕信來電者及隨意透露個人資料。如有疑問，請致電或以電郵與入境處人員查詢，如懷疑有關來電是騙案，應立即向執法部門舉報。