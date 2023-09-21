手撕雞易孳細菌 宜盡快食用

【本報訊】食物安全中心早前檢測市面100個非熱食雞肉樣本，發現所有樣本的微生物質素整體令人滿意，但有3個手撕雞樣本在總菌數方面屬尚可水平。中心建議業界在相關食品製作方面須加強食安意識，包括保持個人及環境衞生、分開儲存生熟食物等，並提醒公眾在購買非熱食雞肉後應盡早食用。

食安中心去年9月至11月期間，收集100個非熱食雞肉樣本，包括手撕雞及切雞，進行微生物化驗。結果顯示，微生物安全方面，所有樣本在沙門氏菌屬、李斯特菌及金黃葡萄球菌等致病菌檢測上均為滿意水平。至於微生物質素，則有3個手撕雞樣本在總菌數方面屬尚可水平，其中一個的大腸桿菌檢測結果亦為尚可。

食安中心首席醫生周楚耀指，有關樣本結果非「不滿意」，雖食用後未必會致病，惟反映該3間食肆在食物處理上仍有不足，中心已向相關店舖作出衞生等相關建議，其後亦再到這些店舖重複採樣，最終的測試結果令人滿意。周補充，為加強業界在製作非熱食雞肉食品的衞生意識，中心製作了相關指引，協助減低風險。

雞肉煮至剛熟 難全面殺菌 食安中心科學主任莊梓傑表示，為保持肉質鮮嫩，業界普遍把雞隻烹煮至剛熟，或未能完全殺死所有致病菌如沙門氏菌；而煮熟的雞隻亦會再經人手處理，如斬切、手撕等程序，如店員未有遵守良好衞生規範，食物或受金黃葡萄球菌等污染。他建議，需要冷卻的菜式要做好時間及溫度控制，以免細菌孳生，市民購買相關食品後亦應盡快食用。