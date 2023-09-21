正價7折「益街坊」 冒牌月餅害健康 拘3男女

網店經營 外觀似足8成 劣質防偽特徵 中秋節臨近，冒牌月餅又趁機渾水摸魚！海關近日發現有不法之徒在網上銷售懷疑冒牌月餅，並以正貨價7折至9折價錢「益街坊」，人員經「放蛇」試購及情報分析後，於上周四（14日）拘捕3名男女，檢獲總值1.6萬元的冒牌月餅。據悉，案中牽涉「半島酒店迷你奶黃月餅」（下稱半島）及「美心流心奶黃2023」（下稱美心）兩個品牌，冒牌貨外觀「似足八成」，但市民仍可透過防偽特徵、印刷差異等辨別真偽。海關已把檢獲的月餅送往化驗，並設法追查其來源，強調會繼續打擊相關罪行。

海關版權及商標調查科早前接獲商標持有人舉報，指有人在網上售賣冒牌月餅。人員透過大數據系統偵查及分析，鎖定多個可疑網上平台帳戶，繼而派員喬裝顧客試購。

放蛇試購 搜商廈住宅共檢49盒 關員經深入調查及在商標持有人協助下，於上周四突擊搜查旺角一商廈及慈雲山一住宅單位，檢獲49盒懷疑冒牌月餅，估計市值約1.6萬元，同時拘捕一男兩女（28至41歲），他們其後獲准保釋候查。調查人員表示，案中的冒牌半島及美心月餅主要抄襲包裝設計和註冊商標，兩款月餅正貨的最佳食用日期劃一為今年10月9日前，惟假貨列出的日子不一，其中半島假貨售價350至400元，約為正貨價的八至九折；假冒美心以正貨價7折「平賣」，只售200元。

正貨包裝盒凹凸 假貨平面印刷 人員形容冒牌月餅「外觀上抄到八成似」，但仍有不少地方「穿煲」。就半島而言，正貨包裝盒底部有附上獨立編號的二維碼雷射貼紙，可以連結到指定網站確認貨物真偽，假貨雖然「依樣畫葫蘆」，但其貼紙編號重複，所連結的虛假網站亦與正貨版面設計不同，只能顯示虛假驗證結果；美心正貨包裝盒「凹凸有致」，假貨部分位置只有平面印刷，市民用手觸摸便能感受明顯分別，而正貨旁邊有防偽標籤，揭開標籤底層亦印有二維碼，可供官方指定程式掃描登上驗證網站，惟假貨的二維碼無法使用，揭開部分標籤更會損壞盒身，質素明顯差劣。

另冒牌月餅品質及安全毫無保證，市民食用或危害健康，海關已把貨品送往政府化驗所測試，分析月餅是否含有有害物質，但初步相信該批月餅流出市面數量不多，至於來源有待追查。海關將加強網上及市面巡查執法，打擊售賣冒牌應節食品及相關活動，呼籲市民應光顧信譽良好的門市或網店，如有懷疑貨物真偽，應先向商標持有人或代理查詢。