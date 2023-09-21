恒大女生認大隧外暴動

【本報訊】2019年11月12日全港各區多處有人示威堵路，3名香港恒生大學女學生現被指在大老山隧道外參與暴動。案件昨在西九龍法院（暫代區院）審理。其中一人認罪，獲准保釋至9月29日再提訊。其餘兩人則不認罪開始受審，審訊初步預計需時8天。本案3名被告依次為范紫雪（23歲）、杜美宜（23歲）及盧靖婷（21歲），她們共同被控一項暴動罪，指她們於2019年11月12日，在大老山公路（南行）大老山隧道行政大樓外與其他人參與暴動。其中盧靖婷昨日認罪。

被制服時掙扎踢向人員

盧承認的案情指，當日早上約6時許，約20人在大老山隧道行政大樓外集結，之後另有數十人從恒大方向進入收費廣場，有人用棍敲打收費亭的玻璃窗，有人走到行車線堵路，隧道職員遂關閉大部分收費亭，交通癱瘓。同日早上約7時，執法人員到場展開驅散，期間截獲盧靖婷。盧當時穿黑衣，戴口罩和帽，她被制服時不斷掙扎，又踢向執法人員。有人折返試圖營救她，但不成功，結果盧當場被捕。案件編號：DCCC 535/2022