叫兩女童露下體拍裸照 洋師入獄24月

【本報訊】來自以色列的英文男老師，叫班上兩名年僅6至7歲的女童，當着課室其餘3名男童面前，拉高上衣露胸腹，展示何謂「瘦」。及後他更要求女童展露下體，其中一童答應，被告便拍下裸照，並讚她勇氣可嘉及送禮物。涉案教師早前在區院承認兩項「向16歲以下兒童作猥褻行為」罪及一項「管有兒童色情物品」罪，昨被區院法官葉佐文判監24個月。法官指報告顯示被告重犯機會中至高，且曾在其他學生面前犯案，須判處監禁。

指遭囚友襲擊及搶食物 34歲被告以「T.E.」作代號。他被控於2021年5月15日，在大埔太和路太和中心一教育中心課室，分別與或向6歲的女童Ｘ，及7歲的女童Ｙ作出嚴重猥褻作為。他另被控於2021年5月16日，在粉嶺和隆街寶昌樓一單位，管有兒童色情物品，即儲存於他的電腦內、載有兒童色情物品的211幅照片及6個影像片段。辯方求情指因傳媒報道此案，令囚友得知被告干犯風化案，被告最終遭囚友襲擊及搶走他的食物，其獄中生活面對更多困難，望法官量刑時作考慮。辯方又指被告已感後悔。

案情指，2019年1月開始，被告在涉案地點教英文。2021年5月15日下午，他在課室教反義詞的意思，學生包括Ｘ、Ｙ及3個男生。課堂間談到「肥和瘦」，被告叫Ｘ拉高上衫，展示她是如何的「瘦」。Ｘ起初不願意，但被告堅持，又說會給她禮物，Ｘ遂拉高衫露出胸部。被告之後再叫Ｘ露下體，Ｘ同意並拉下褲子及底褲至膝頭。被告拍Ｘ裸照並讚她有勇氣，更送她鎖匙扣，又讓她在白板畫畫。被告又要求Ｙ做同一行為，Ｙ最終拉高裙子至遮蓋面部。她聽到「咔嚓」聲響，相信被告拍了照。Ｙ向被告說，她也想在白板畫畫，但被告說，只有讓他望她下體，才會讓她畫。Ｙ最終拒絕。被告於同年5月21日被捕，搜屋發現被告管有兒童色情物品。案件編號：DCCC 134/2022