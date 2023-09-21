涉打傷城巴車長 停職警受審

被告劉驍璋

【本報訊】一名男警今年1月在休班期間，被指在港島小西灣巴士站大吵大鬧，向一名城巴車長自稱遺失手機，堅持要對方幫忙尋找，期間更自稱警察，並涉嫌向車長拳打腳踢，甚至將對方壓在枱上令其身體多處受傷。男警被控一項襲擊致造成實際身體傷害罪，他不認罪，案件昨於東區裁判法院開審。事主表示被告當時「酒氣很濃」，「樣子根本不像警察」，遂自行致電報案求助，事主亦強調沒有還手。

48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣（藍灣半島）巴士總站城巴員工休息室內襲擊男事主郭福基。

城巴車長郭福基昨在庭上用普通話供稱，事發當晚返通宵更，晚上11時許，見被告步履不穩進入休息室，說不見了手機，同場姓陳同事告訴被告要去別處找。之後，當郭去完廁所折返，揹背囊離開準備去開車。此時，被告截住他，堅持要他幫手找手機，他用廣東話夾雜普通話向被告說「沒法子」。

事主：被告失控 不像警察 郭續指，被告聞言就出手抓他背囊，拉他入休息室，用很惡的語氣大聲說，「一定要幫手找手機」。被告伸手抓他恤衫胸口位置，說自己是警察，郭形容被告當時情緒失控，「樣子根本不像警察」，遂自行報案。被告見狀隨即衝前搶郭的手機，過程中被告站不穩跌低。郭續稱，未幾被告站起，先出腳踩他腳面，繼而施左右勾拳朝他襲來，他伸手擋格，被告接着出手把他壓在枱上，咆哮「嚟呀，嚟呀！」他嗌了數次「救命」，被告始鬆手，他遂繼續報案。被告這時取出證件，再自稱是警察。

郭稱，等候其他警員來到前，被告一度軟禁他，不讓他離開，而到場的警員抵至時又曾恐嚇他，說他是和被告一起打架，「要抓我去警局」，他之後曾三度向投訴警察課投訴。

辯方盤問時質疑事主供詞，並指出當時其實是郭在休息室「發火」，拳打及捏被告的頸，更拉被告的衫，想將被告「撻」落地。被告此時表露自己警察身份，明言若郭繼續施襲，被告會拘捕他；郭否認上述說法。案件編號：ESCC 760/2023