案底纍纍 熱水燙傷5歲女 革職警認虐兒罪

逼兒自瀆 呃姨仔逾百萬 共囚5年8月 被革職的前男警，因逼兒子同看色情影片自瀆而裁定罪成，去年10月判囚4年；另外他又因用不同藉口，騙取姨仔等逾107萬元，被控25項欺詐及盜竊等罪，去年12月判囚24個月，因部分刑期分期執行，前後兩案共囚5年8個月。惟其惡行未完，他亦另涉一宗虐兒案，沒有妥善照顧其女友當時5歲的女兒，並以熱水燙傷該女童，他與其女友同被捕。前男警昨於區院承認一項虐兒罪，由於其女友不認罪需接受審訊，法官會先待案件審結始處理前男警的判刑。

男被告F.S.L.（49歲）及女被告W.N.M.（33歲）同被控一項虐兒罪，男被告獨自被控一項有意圖傷人罪，作為交替控罪的虐兒罪及另一項虐兒罪。女被告否認控罪，男被告只承認作為交替控罪的虐兒罪，其餘兩罪獲准於法庭存檔，男被告繼續收押至10月17日始作判刑。

事主為被告女友之女兒 控方強調，雖然男被告承認虐兒罪，但控方接納其認罪的基礎，是他有意圖行事。辯方求情時指男被告當時不知水溫有多熱，而且案發只屬短時間，但法官指男被告於當時已居於該處約4個月，應很清楚浴室的設備。

根據男被告承認的案情指，事主X於2014年出生，是女被告的女兒。男女被告於2019年12月成為情侶，兩人與X自2020年1月起同住於北角某單位。同年5月某日，女被告替X洗澡期間離開浴室接電話，男被告突走進浴室，並以花灑開熱水淋向X，燙傷X的右半邊身體致皮膚脫皮，X尖叫並要求男被告停手，他卻沒有停手。女被告及後入浴室並將水溫調低。惟X的軀幹、大腿和手臂已嚴重燙傷，但男被告只買藥膏替X塗抹了一周。

X於2020年7月6日，被送往伊利沙伯醫院接受治療，院方發現她右臉、頸、肩等有燙傷情況，且復原進度不佳，傷口亦受到金黃葡萄球菌感染而揭發事件，X最終需留院10天後才出院。男被告在同年11月16日被捕，執法人員在他的手機內發現3張拍攝到X傷勢的照片。

瞞欠債申借貸加監20月 資料顯示，男被告曾要求當時只就讀小學的兒子與他同看色情影片後自瀆，兒子曾拒絕但遭作勢責打，事發在2016至2018年間，男被告就此案於去年底在高院被裁定4項向16歲以下兒童作出或煽惑作出猥褻行為罪成，判監4年。男被告另涉於2015至2019年間，訛稱兒子肝臟生蟲擴散上腦，須買藥及做手術等，騙取姨仔等人逾107萬元，又曾向警察互助社申請貸款時，隱瞞欠債342萬元。他就該案承認24項欺詐及一項盜竊罪，去年底於區院被加監20個月。案件編號：DCCC 355/2022