醫健：老有所醫：關注長者情緒健康

香港長者抑鬱症的情況比較嚴重，這可能是由於社交孤立、身體健康狀況下降、家庭關係問題、經濟壓力等多種因素所導致的。香港65歲及以上的長者中，約有8.8%至12.7%的人士患有抑鬱症。而在2020年疫情期間，由於社交距離和封閉措施的實施，長者更容易感到孤獨和焦慮，進一步加重了他們的抑鬱症狀。

經濟問題增抑鬱風險 此外，香港的長者普遍面對退休後的經濟問題，這也可能增加他們患上抑鬱症的風險。在香港，退休後的長者通常只有基礎的退休金和公共醫療保障，對於較高的醫療開支和生活費用，他們可能需要依靠子女或社會資源的支持。除了以上因素外，香港長者還可能面對家庭矛盾、失去親友、失去身份和地位等問題，這些都可能對他們的心理健康產生負面影響。

抑鬱症常見症狀包括情緒低落、焦慮和不安、失眠、食欲改變、疲倦、自我評價負面和看法及社交孤立。

及早發現並處理改善 我們應該提供支持和陪伴、鼓勵長者參與社交活動，例如老人中心的聚會、健身活動和志願服務，這些活動可以提高他們的社交網絡和自尊心。如果發現情況仍未得到改善，便應尋找社工或醫護人員協助。黎卓熙醫生

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