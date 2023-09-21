6月逾8萬個職缺 按年急升3成

【本報訊】各行業人手持續不足，政府統計處公布，今年6月就業及職位空缺統計調查所涵蓋的所有私營機構，總就業人數為273.8萬人，較去年同期升2.4%，即增加65,100人。惟同期內職位空缺仍有81,460個，按年增加30%，即18,960個。

與去年同期比較，大部分選定行業的就業人數有所增加。其中，藝術、娛樂、康樂及其他服務業就業人數升7.6%；建築地盤（只包括地盤工人）升7.4%；住宿護理及社會工作服務業升5.9%；住宿服務業，包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位，即升5.5%。相反，進出口貿易業就業人數跌1.7%；製造業、批發業分別跌0.2%及1.5%。

建築地盤需求增幅最高 職位空缺方面，增加較明顯的行業包括運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，空缺按年增加88%至7,020個；藝術、娛樂、康樂及其他服務業升69%至5,510個、建築地盤（只包括地盤工人）需求增加336%至2,760個、零售業和教育業分別升35%及23%。