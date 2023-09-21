推動新型工業化 倡設部門助落戶

周浩鼎

【本報訊】政府推動新型工業化，有議員及組織建議設立統一對口單位，協助企業迅速落戶啟業，以及訂立新工業建設標準規定，並提升工業貿易署的職能，推廣香港新工業的形象。

議員周浩鼎聯同香港青年工業家協會昨召開記者會，發表新型工業化倡議書3.0。周建議政府建立一站式協調機制，設統一對口單位部門，加強招商引資政策落地協作，以精簡目前審批流程。

他表示，由於申請廠房營業的相關規定與程序亦涉及眾多部門，往往「經年累月」，有必要免去廠商需要同時對接多個政府部門申請相關牌照之困難，否則會影響企業落戶的意欲，而工業專員亦應參與其中。

香港青年工業家協會會長高鼎國指出，雖然政府已設立引進重點辦公室，然而仍有不少重點企業帶動的產業鏈有關的製造業企業，仍然需要照顧，統一對口部門單位，處理設廠流程十分重要，旗下網站將可提供相關的綜合流程及建設規管標準等資訊，向投資者提供更大的便利。

更新建設標準規定 在訂立新工業建設標準規定方面，該會副會長陳宇澄認為香港過往傳統工業既有的建設標準需要適時更新，為更有效地吸引並成功促成新型科技企業落戶生產，政府應就新型工業的供水、污水、電力及空氣排放早檢視和修訂相關產業建設標準與規定，令企業落戶時可以有適時及清晰指引可循，減省時間及設廠成本。

該協會當然顧問戴麟認為海外許多國家均有在機場等出入境關口推廣當地製造業，港府宜參考有關做法，推廣香港新型工業的形象，同時建立「港資高新科技企業名冊」，方便公眾查閱，藉此為製造行業分門別類作更細化的統計，從而提高港府的施政效能。