九龍中三維地圖推出 免費使用

【本報訊】空間數據共享平台是本港銳意發展智慧城市的重要一環，繼今年初政府公布首份九龍東可視化三維地圖數據集後，昨日地政總署再推出九龍中可視化三維地圖數據集和「Open3Dhk」線上應用平台，供公眾免費使用。

是次九龍中的數據集，是涵蓋區內約9,500幢建築物及約210個基礎設施的模型，包括行車天橋、行人天橋、隧道等。市民可於空間數據共享平台入門網站下載相關數據。根據署方資料顯示，可視化三維地圖應用了先進測繪技術，能協助呈現高精確度及像真的三維城市模型；數據集設有原生格式和開放格式，可與不同類型的空間數據結合，以支援不同範疇的數據分析和應用，包括城市規劃、土地管理、項目開發、環境評估、交通物流研究、空間分析及遊戲設計等，亦有助相關範疇的發展。

料明年第3季可覆蓋全港 地政總署同時宣布，推出新的線上應用平台「Open3Dhk」，相關網址為3d.map.gov.hk，署方將大量多元化的空間數據轉化為方便的應用程式，以支援公眾、學術界和專業界別的不同用途；並續指會繼續推展空間數據，預計覆蓋全港的可視化三維地圖可在明年第3季完成，「Open3Dhk」平台亦會陸續提供更多三維地圖的應用功能。