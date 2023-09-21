行車線少規劃漏洞 撞車癱山麗苑交通

違泊阻礙行駛 欠缺停車場加劇問題 入伙兩年的粉嶺皇后山邨及居屋山麗苑交通規劃一直為人詬病，當區缺乏直出市區的公共交通，令居民倚重接駁港鐵站的九巴及小巴，昨早繁忙時間，山麗苑發生城巴與旅遊巴相撞事故，不但癱瘓交通，亦令該處只開一班的過海班次受阻，居民要步行到皇后山邨乘車。有居民反映該區的道路設計存在問題，而違泊的私家車亦令路面收窄阻礙巴士行駛，歸根究柢是整個區域交通規劃失衡，停車場被清空，不少車主被迫停泊路邊，議員要求當局正視問題。

讀者彭先生昨晨向本報投訴，指一輛城巴與旅遊巴在山麗苑小巴總站對出發生碰撞，兩輛大型車輛停在路中央，令來回只有一條行車線的龍馬路交通癱瘓。當時正準備開出，由皇后山往中環的唯一過海路線979就在旅遊巴後面，全車乘客被迫等候，估計導致部分人上班遲到。不少上山接載乘客的巴士都無法前往山麗苑，需在半路掉頭，居民需步行10分鐘到皇后山邨乘車。

斥空地寧養草拒善用資源 本報記者收集到更多事發經過相片，發覺撞車一刻，原來龍馬路來回方向都有私家車違泊。彭指出，該區不但公共交通不足，過海巴士每日只得一班來回，直出市區的車至少半小時一班，尾班車更早在晚上8時就收車，而停車位不足更是導致違泊問題愈來愈嚴重，「好多車主已經要去到名都租位，但啲爛地場明明喺度又唔開，唔係話大爺咁，要求政府乜都畀我哋（當區居民），只係基本需求就夠。」

彭所言非虛，居民不但乘搭公共交通工具出行困難重重，即使有私家車代步或駕駛輕型貨車餬口的居民，同樣面對停車位不足問題。原本去年開放，提供近100個停車位的布格仔村停車場，由年中開始荒廢，一直曬太陽養草。馬料水新村對出的另一爛地停車場，近月亦因收地興建私樓而停運，導致過百架車無處可泊，加劇龍馬路一帶違泊情況。

議員劉國勳認為，龍馬路不僅道路狹窄，違泊問題嚴重，即使附近有不少空地，但當局寧願任由空地曬太陽並生滿雜草，都不批出成為臨時停車場，同樣是導致皇后山交通問題惡化的原因。

運輸署指，龍馬路總闊度約10米，路面有足夠空間讓其他車輛在發生事故時安全通過，上述交通意外由於路旁有車輛違泊佔用部分路面，署方已就皇后山一帶的車輛違泊問題，與房屋署及執法部門溝通，要求盡快處理及加強執法。

署方指龍馬路可應付需求 房屋署回覆本報指，政府在規劃皇后山整體發展時已進行交通影響評估，龍馬路可應付皇后山整體發展的交通需求，又指皇后山邨內一段約10米闊的龍馬路已預留空間，即使有車輛停泊在路旁或發生故障，仍可維持正常雙程交通。該署稱一直留意邨內交通狀況，會加強巡邏，並採取適切的道路管制行動，避免違例泊車阻礙交通。根據土木工程拓展署的資料，政府正就有關新界北的發展進行規劃及工程研究，將會從擴展範圍的規劃，考慮是否需要改善皇后山一帶的道路網。