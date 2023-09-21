玫瑰崗中學將停辦 特殊生徬徨

【本報訊】創校64年的玫瑰崗學校，其私立幼稚園及小學將於2024/25學年起併入香港道爾頓學校；而受資助的玫瑰崗中學亦於2025/26學年停辦。玫瑰崗中學家教會主席包比達昨日批評教育局責任龐大，但至今完全無理會他們，形容家長及學生有如成為「孤兒」，並感到徬徨；並促請辦學團體讓現有學生原校完成中學課程，或提供補救方案，例如協助安排學生轉校。

指整體希望原校完成課程 包比達在電台節目上表示，目前收集約110多個家長意見，整體希望原校完成中一至中六課程，形容屬家長的合理期望。他認為，辦團選擇結束營辦，就應提供不同方案協助學生完成學業，例如按該校學習標準、學習理念提出可供轉校的學校。

包比達認為，教育局應協助包括約50名有特殊學習需要的學生家長，選擇如何銜接，惟教育局沒有主動提供協助，現正透過立法會議員聯絡局方，但未有進展。他形容，家長每分鐘都很難受，有如無人理的孤兒。

玫瑰崗學校辦學團體道明會日前表示，選擇道爾頓是因為欣賞對方團隊的誠意及辦學理念，兩者亦有相同價值觀。道明會又指，道爾頓承諾傳承玫瑰崗學校的傳統，包括保留玫瑰崗名稱等。