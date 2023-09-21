上水比諾幼園財困遭撤資助 女負責人涉偽造文件被捕

【本報訊】位於上水的比諾中英文幼稚園創校近40年，近日被指營運及財政管理未達滿意水平，遭教育局撤銷參加幼教計劃資格，本學年入讀的學生將不獲資助。同時，其位於上水中心的分校更遭入稟追討欠租，將面臨被執達吏「收樓」公開拍賣。當局曾向校監發警告信，敦促改善財務及營運狀況，惟校方則聲稱事件已「全部解決」，一切如常運作。事件峰迴路轉，執法部門指事件涉及一名幼稚園負責人涉嫌曾修改一封轉發予學生家長的公函，以圖誤導家長，相關人士已被捕。

分校欠租將面臨收樓 比諾中英文幼稚園現有兩所附屬學校，分別位於石湖墟龍琛路及上水中心，前者為參加幼教計劃的幼稚園。教育局向家長發信指，上周從司法機構獲悉，上水中心分校因長期欠租，遭業主委託律師追債，以及發出「財物扣押令」，要求學校在本周一前清還，否則執達吏將安排點算扣押實產，進行公開拍賣；而龍琛路分校的營運及財政管理，亦未達到當局滿意的水平，有關情況至今仍未有改善。

教育局又於上周四向該校校監發警告信，要求校方立即採取行動，交代兩校財務及未來安排，並就一旦結束營運時，在處理學生就學安排上，提交具體的應變計劃。

校方表示，已繳清相關拖欠租金，但未有透露當中涉及金額，只強調事件經已「全部解決」，稍後將發通告向家長說明，並指學校會如常運作。教育局則指，一直關注兩校營運及財務狀況，已敦促校方盡快改善，並提醒家長留意學校最新發展及相關安排，該局將繼續監察學校情況，與家長保持聯繫及提供協助。

執法部門表示，本月18日接獲舉報指一名幼稚園負責人涉嫌曾修改一封轉發予學生家長的公函，以圖誤導家長。經調查後，部門同日在大埔區以涉嫌「偽造文件」拘捕一名66歲姓張本地女負責人。人員隨後到兩間位於上水及一間位於柴灣的幼稚園進行搜證，並檢取多部電腦作進一步檢驗。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於今年10月下旬報到。