中學校長會抗殺校 促擴展小班教學

【本報訊】本港近年出生率下降，加上受移民潮的多重夾擊，學生人口下降，不少學校出現收生問題，面臨「縮班」、「殺校」。新一份《施政報告》下月25日發表，中學校長會建議政府，因應本港學生人口出現結構性下降，逐步將小班教學推展至中學。

另建議高小設科技科目 中學校長會表示，當兩個學年內逾九成公立小學實行小班教學的目標後，應以本學年的班級數目為基礎，訂定維持全港中學班級數目的時間表，各區可依人口變化情況，彈性調整每班學生人數，同時保留充足教職員，以便開展創新教育項目，包括新科技教育、電子學習、國民教育等；又建議在高小階段研究正規科學及科技科目，以銜接中學教育，並且研究以「高等數學科」，取代現時高中數學科延伸部分，培訓本地科技人才。

根據早前政府統計處在2020年9月發表的香港人口推算，預計在香港居住的6歲學齡人口，將由今年的57,300名，跌至2029年的50,000，減約13%；12歲學齡人口則會由今年71,600名，下跌至2029年的60,100，減約16%。教育界提倡研究參考小學小班教學模式，減少每班派位人數。