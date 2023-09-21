符合消防要求 夜市攤檔可明火煮食

【本報訊】「香港夜繽紛」活動計劃帶動現時凋零的廟街人流，包括設立「百米美食街」售賣本地及東南亞美食。對於夜市是否准許明火煮食，消防處日前回應稱，為配合各項「香港夜繽紛活動，消防處因應各區夜間市集及活動的經營模式，以風險為本原則制訂相應的消防安全規定；營運者只需符合基本消防要求，例如設置滅火筒、滅火氈，以及在攤檔的工作枱裝設屏障等，便可在場地設置明火煮食攤檔。

消防處又稱，處方會提供適切協助，包括評估場地風險、遵辦巡查及即場發出消防安全證書；亦會靈活配合主辦單位，提供消防安全意見。

商販盼搞「大笪地」吸引人流 油麻地廟街的商會早前表示，打算在部分廟街設美食街、擺放攤檔，除了售賣牛雜等本地特色食品，亦會邀請少數族裔人士，售賣東南亞國家美食。但由於廟街靠近民居，籌備時需顧及夜市所帶來的噪音、走火及電力安排等問題，料最快11月推出；亦有商販認為，即使廟街檔主獲准售賣包裝熟食，但與遊客需求有差異，建議參考50、60年代做法，在前油麻地停車場用地辦「大笪地」，讓小販賣東風螺及炒蜆等小炒；以及重設大紅招牌，售賣椰汁或橙汁等，開放唱歌表演，吸引人流。