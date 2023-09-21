夜繽紛措施催谷消費 逾百萬旅客難以受惠

旅遊業議會早前預料，即將來臨的十一長假期是內地旅遊高峰期，將有100萬人次抵港，惟僅回復至疫情前七成水平。旅議會總幹事楊淑芬昨日在一個電台節目中表示，歡迎政府推出一系列「香港夜繽紛」措施，惟指措施雖能讓市面氣氛熱鬧，但對旅客並無直接影響；並期望相關部門研究發展圍繞維港特色的活動，以加強香港的吸引力。

對於旅發局11月起將向訪港旅客送出100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，餐飲消費券每份價值100元。楊坦言與早前推廣活動「Hello Hong Kong」（「你好，香港」）派禮物一樣，必然一定是歡迎，惟指對旅客整體吸引力未必很大。

楊續指，主因是近年訪港旅客的旅遊模式改變，轉變為自由行為主，目前難統計實際酒店等預訂數字，加上今年內地假期較長，連同中秋節假期，橫跨9月29日至10月6日，令內地旅客有更充裕時間及旅遊選擇，例如早前內地再開放多逾70個國家旅遊；而疫情期間，內地旅客較多以跨省旅遊為主，新疆及海南等地亦「好搶客」，故相關旅客趁十一長假期安排到訪更多景點，有機會影響來港意欲。

盼增維港特色活動吸客 楊又認為，若想針對內地旅客，應該找出香港的特色；指早前旅發局推出的100元旅遊優惠券雖十分受歡迎，但整體吸引力不大，而美酒佳餚巡禮屬單一活動，未必有持續性；又指一系列香港夜繽紛措施，政策主要針對香港市民，無直接反映在旅客身上，吸引力不大，但若整體市面氣氛熱鬧，相信可令旅客感受到香港有夜生活。

為凸顯香港獨有的維港特色，楊建議政府可探討在維港兩岸設立長期特色市集，以吸引旅客，更直言，「維多利亞港是香港獨有，對內地旅客具吸引力……內地做得幾好都冇維港。」

近日內地多個省市均以推出吸客推廣，當中重點城市上海早前宣布，由9月16日起至10月6日舉行「上海旅遊節」，以「百千萬億」為目標，策劃百場活動、推出千項產品，目標是引入千萬遊客到上海旅遊；單是在各大手機平台，就合計推出15億元人民幣「食住行遊購娛」補貼，包括經平台三折預售上海迪士尼門票優惠，成為本港主要搶客對手之一。