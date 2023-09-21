證監會發聲明反駁JPEX 案件再多3男被捕

【本報訊】證監會昨晚發表聲明，對於JPEX違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與本會法規執行部之間的機密通訊一事，深表遺憾，案中再多3名男子被捕，至今11人落網，涉款達13億元。

雙方無就發牌事宜溝通

聲明指，JPEX宣稱是虛擬資產交易平台，並且不受規管，而自2022年3月起，證監會便一直密切注視該平台，並開始就該平台涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直採取不合作態度，且未能就本會的要求作出實質回應，故本會隨後於2022年7月將JPEX列入證監會的無牌公司及可疑網站名單。JPEX在其網站上披露的機密通信構成了證監會向JPEX作出的上述查訊及調查的一部分。