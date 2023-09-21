規管虛擬資產設一年過渡期恐存漏洞

【本報訊】本港虛擬資產交易平台發牌制度6月起生效，自6月1日起，所有海外平台未領取牌照，在港招攬客戶，以及協助無牌平台宣傳或廣告的任何人士，例如KOL（網紅），均屬刑事罪行，而證監會亦會密切留意市場上有否違規行為，並積極執法。

會計界議員黃俊碩昨日在電台節目表示，立法目的是要規管這些活動，更好地保障投資者。法例設有一年過渡期，若JPEX無意年內申請有關牌照，是否應該逐步結束業務，而非擴展，令人關注其意圖，是否涉及詐騙成分，同時反映當局需跟進是否要適時完善法例。

議員促當局適時完善法例 問及一年過渡期會否衍生灰色地帶，讓一些無牌公司有機可乘。黃透露設立過渡期目的是不想一刀切，新法例出台前已有一些服務提供者，可讓這些公司申請牌照或淡化業務退出市場，但無預計市場會利用灰色地帶構成詐騙。

本港若要維持國際金融中心地位，黃俊碩建議平衡監管及市場發展，完全不容許虛擬資產在港進行交易，令本地投資者移師海外平台投資，若他們最終受騙，香港執法機構更難跟進。

議員江玉歡則指出，證監會事前未有履行責任，及早做好公眾及投資者教育，雖然虛擬資產平台發牌制度僅出台數個月，惟作為監管機構的證監會，有責任做好教育，而非有明確制度或權力才去做，江亦質疑證監會明知道事件涉及龐大的投資人數及金額，為何8月初發警告提防不受規管平台時，仍不願點名批評JPEX，以助投資者及時止蝕。

有指JPEX是海外公司，證監會無權監管，惟江質疑既然JPEX能夠在香港廣泛宣傳，有關廣告或找換店都應是證監會需要關注的範圍，今次要市民損失十多億買一個教訓，代價未免太大，指當局有必要檢討現行機制，釐清證監會職責和監管範圍，如本港的投資生態和相關監管制度未預備好，不應急於發展新的投資產品。

江玉歡