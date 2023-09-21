調查：兩成年輕人有意投資虛擬資產

【本報訊】虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件引起全城關注，投資者及理財教育委員會總經理李婉秋昨日在一個電台節目指，投委會在今年4月進行的調查顯示，約1,000名受訪的零售投資者中，過去12個月內曾投資虛擬資產的人數，由2019年的1%，增加至今年的6%，當中18至29歲的年輕人比例增幅較為顯著。有15%年輕投資者在過去一年曾經持有虛擬資產，20%年輕投資者有興趣在未來一年投資虛擬資產。調查亦發現，有四分三受訪者指，選擇投資虛擬資產的原因是「怕走寶」，欲追求短線回報。

投委會籲注意風險

李婉秋指，虛擬資產與傳統資產不同，沒有內在價值，亦無政府或銀行支持，價格取決於投資者信心及市場需求，故虛擬資產很容易受市場消息影響，甚至出現市場操控情況，投資虛擬資產亦有不同風險，例如交易平台風險、洗黑錢及詐騙等。她提醒投資者虛擬資產是很高風險的投資產品，在平台開設戶口前，要核實平台是否獲證監會發牌，若在港不受監管，將會面臨極大的風險。如果有平台聲稱獲發海外牌照，投資者不但要核實真確性，亦要留意不同國家監管制度不同，有些地區對虛擬資產平台的監管較輕微，甚至無任何保障投資者措施。若跨境交易發生爭議，投資者要隔山追討，過程相當困難。她又指社交媒體充斥大量虛擬資產交易意見，亦有平台用明星效應宣傳，強調世上不存在高回報、低風險投資，投資者不應該盲目跟從他人意見，要自己了解產品性質及風險。