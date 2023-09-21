東呼即應：虛幣平台鋪天宣傳 藝人苦主 政府早應拆穿

東呼即應專訪 申訴痛失數十萬元 虛擬資產交易平台JPEX案近日轟動全港，至今超過2,000人疑「落疊」被騙約13億元，堪稱本港史上最大型金融騙案。東網全新節目《東呼即應》網盡城中大小熱話，連日亦深入跟進「幣圈」亂象。就JPEX成立3年以來，透過網紅和明星等鋪天蓋地宣傳，聲稱投資回報極高、穩賺不賠。有藝人接受獨家訪問時指，個人投資金額達6位數字，憂血本無歸之餘，更質疑政府監管不力，冀透過《東呼即應》代為發聲，討回公道。

「現在被這個過去500年最大世紀騙局呃錢，真的覺得很不忿！」藝人練樂儀是JPEX案苦主之一，她接受東網獨家訪問時透露，自己早前投資數十萬元，對於是否已打定輸數，難以取回投資金額，她坦言「攞唔攞得番，唔係我一個人可以控制範圍之內」。惟她指，從來無想像過JPEX遍布全港宣傳，原來是一場詐騙，又質疑「政府事前又無監管，之後先打壓」。

網紅明星宣傳 市民不疑有詐 練樂儀稱，當然希望自己和其他苦主，能取回本身應該有的資產，「這才是最應分的，否則現在這個平台等於搶錢」。她又相信，對每一個人（苦主）來說，每一元都是辛辛苦苦賺回來，她表示是其多年來努力勤奮工作，在疫情時完全沒有停工，日以繼夜、夜以繼日工作賺錢，全部都是血汗錢、辛苦錢。

她對自己受騙感到不忿，希望《東呼即應》主持公道，令社會更留意及關注事件，政府才會行動，執法人員才會更「給力」。

JPEX自2020年成立以來，透過網紅、明星、場外找換店OTC等大肆宣傳，聲稱投資「日日賺錢、無得輸」，市民不疑有詐孤注一擲。惟高調宣傳逾3年，證監會上周中，才點名指平台涉及無牌經營，而執法部門日前才展開行動，拘捕網絡紅人林作及陳怡等8人。

區塊鏈技術顧問李思聰質疑，事件存在灰色地帶，當局監管上或有不足。「今次個案的觸發位是JPEX說有申請牌照，但證監會指沒有，小市民是不會知道」，正正是證監會不公開名單，導致有市民使用有問題的交易平台進行投資。李思聰重申，證監會為保障投資者，應做得一步得一步。對於證監會認為公開申請名單做法不恰當，有機會誤導市民。他指，「其說法貌似要負全責，似是導向人投資，其答覆已經並非為了投資者着想，而是為自己不想揹鑊」。JPEX事件無疑重挫本地虛擬資產交易氣氛，浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，有投資者受損，監管機構責任是不可撇除。但當下首要是處理事件，協助投資者爭取最大權益，拿回投資資金。往後則要探討完善監管的程序和架構，特別是其他交易平台是否同樣違法。

麥萃才又稱，正常交易平台進行虛擬資產交易，從中收取合適徵費，而非直接參與相關業務，應符合相關發牌條件。惟相關平台同時從事投資、理財等活動，甚至是借貸，放款予別人進行槓桿活動，根據舊有條例，有關公司須領取相關牌照。否則即屬無牌經營，當局應執法，勒令停止違規活動。至於港府有意將香港打造成全球Web3.0 的中心，他坦言「最怕是有人利用Web3.0作為包裝」，令同類騙案再現。

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麥萃才認為，有投資者受損，監管機構責任是不可撇除。 東呼即應爆料熱線 藝人練樂儀損失金額達6位數字。 東網版面新設計 一撳即睇