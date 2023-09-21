濫收劏房戶水費 房東罰3500元

【本報訊】一名房東因向其劏房租戶濫收水費，違反《水務設施規例》（《規例》）第47條，昨日在九龍城裁判法院承認7項控罪，7罪各罰款500元，共被判罰款3,500元。

案情指，今年2月水務署接獲投訴，指有人向新蒲崗爵祿街一名劏房租戶濫收水費。署方經調查及搜集證據後，向違反相關規例的人士提出檢控。水務署發言人表示，一直針對濫收劏房租戶水費的非法行為，作出主動巡查及提出檢控，自首宗案件於2022年6月定罪以來，本案為第11宗定罪的同類案件，罰款金額介乎1,000元至5,000元。

最高可罰萬元 發言人續稱，政府以跨部門及多管齊下方式，致力打擊有關違法行為，除加強跨部門聯合巡查和優化獨立水錶申請外，亦加強宣傳教育，以增加向劏房租戶濫收水費的阻嚇力。

經修訂的《規例》第47條規定，供水帳戶的註冊用戶（通常為業主或房東）只可向其處所的佔用人（通常為租戶）收回繳交給水務署的水費。若註冊用戶向佔用人收取的費用超過此金額，即屬違法，最高可處罰款10,000元。