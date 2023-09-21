銅鑼灣舊廈改建過渡屋 最快下月入伙

【本報訊】為紓緩公屋嚴重短缺的問題，政府推出過渡性房屋，吸引不少組織參與營辦。當中位於銅鑼灣由舊式大廈改建而成的過渡性房屋項目昨日舉行開幕禮。營運機構透露該項目在7月接受申請，現已批出22戶，預計居民最快10月可以遷入。另外，項目受水浸影響，3部升降機僅有一部可正常運作。

銅鑼灣禮信及禮雲大廈的過渡性房屋項目，由聚賢薈負責營運，各單位大小為250至280呎不等，租金採用兩個計算方法分為綜援家庭單位和一般家庭，綜援家庭分為2,000至3,000元，無申請綜援家庭租金則為入息30%。

入住申請超額10倍 參與項目的議員陳家珮表示，雖然過渡性房屋地方淺窄，但環境比劏房好很多，指今次為聚賢薈第二次申請到撥款，在銅鑼灣申請興建過渡性房屋，指該處交通便利。她又指項目共有26個單位，在7月初接受申請，並接獲252個申請，超額10倍，而現時已批出22戶，只餘下4個單位。

早前本港發生「500年一遇」的暴雨，本港多處出現水浸，而該過渡性房屋亦不例外，受風雨影響3部升降機有兩部受影響，陳家珮表示會繼續與工程部門跟進，希望加快維修進度。

房屋局局長何永賢指過渡性房屋有賴社會支持，認為過渡性房屋簡單裝修，背後意義不簡單，相信入住項目的家庭會大大改善環境，承諾當局會致力做好過渡性房屋，再「加碼」做簡約公屋，令市民生活不一樣。

另外，何永賢昨日亦到位於欽州街由社會服務聯會推出的過渡性房屋「昌新一號」視察，該項目第1及第2期合共推出281個單位，而相關入住率亦超過九成。