過渡屋淪水簾洞 5.7億元工程爛蓉蓉

元朗項目219單位有排執漏 拖慢上樓 本港剛經歷世紀黑雨，多區嚴重水浸，而今年雨季尚未結束，暴雨隨時又殺到。獲政府撥款逾5.7億元資助興建的元朗錦田過渡性房屋項目恒莆新苑於連場暴雨期間持續嚴重漏水，牆身嚴重發霉，電線槽更疑似出現銹漬，內籠爛蓉蓉，淪為水簾洞。負責監督工程的房屋局證實事件，指項目內多達219個單位受滲漏影響，其中58伙較為嚴重。過渡屋漏水發霉相信有排執漏，恐拖慢一眾劏房戶上樓。

原定年底竣工 11月入伙 位於元朗錦田的過渡性房屋項目恒莆新苑，獲政府撥款5.763億元興建，並由新界社團聯會社會服務基金負責營運。該項目去年動工，提供1,028個單位，原定今年第4季竣工。新社聯今年6月已為該項目招租，當時預計最快今年11月入伙。

網傳漏水嚴重 生銹發霉 但好事多磨，網傳有多張圖片顯示恒莆新苑多個單位漏水，而且漏水持續數月，有單位的大門門框不斷滴水，地上亦有積水，令人身處單位猶如置身「水簾洞」。滲水亦令單位天花及牆壁發霉變黑，地腳線亦都剝落，更有疑似電線槽位置及大門邊底部被浸至生銹及霉爛；至於走廊牆身亦不斷有水流下，天台的防水亦「散晒、爛晒」。

新社聯執行董事兼過渡性房屋計劃主席呂堅回應傳媒查詢時表示，對承建商施工時未能確保單位組件沒有滲水感到失望。他承認早於今年4月已發現有單位防水做得不足，部分早期興建的單位出現滲漏，致單位內部發霉。

呂續指，受滲漏影響的單位有約50個，且發霉情況較嚴重，已要求承建商全面更換，強調不會影響到工程合約期，承建商已加聘人手處理，並會承擔相關費用。他相信，滲漏單位在全數更換相關組件後，對市民日後入住不會造成影響。

4月知出事 8月至修繕 房屋局表示，「恒莆新苑」以「組裝合成」建築法裝嵌，駐地盤工程監督於今年4月26日發現雨水滲漏，即日向承建商發出地盤備忘錄，而翌日新社聯、建築顧問和房屋局開會已責成承建商尋找滲水原因，並提交防止滲漏方案。根據建築顧問檢查後發現，該項目共有219個單位出問題，其中58個單位情況較嚴重，但「死撐」工程期間因天雨而單位有滲漏屬「個別事件」。

當局又指，該項目漏水有3個原因，包括工人無關妥單位窗戶；單位室內大門無法承受暴雨沖擊，在未蓋好防水屋頂前，雨水撇進走廊會沿走廊牆身經門框滲入單位；以及每個單位天花頂位置的檢視生口未有封好，或有密封玻璃膠在運輸過程中受損或變形，引致滲漏。

當局續指，承建商已於今年8月10日展開修繕工作，包括為受影響單位更換所有牆身板、天花板、牆身內的隔熱材料和膠地板，以及徹底清洗或除銹，塗上防濕、防潮保護塗層等，預計在本月底完成，故不影響入伙時間表。當局又指，承建商承諾在原合約規定的一年保修期外，提供額外10年保證期予受影響的219個單位。

恒莆新苑承建商瑞安建業表示，其於今年4月26日發現部分單位有漏水情況後，一直與新社聯緊密配合，即時準備維修及改善工作，至5月中時部分維修已經開始，並持續進行中。瑞安又指，近期本港多次出現極端天氣，其有留意到部分未完工單位有雨水滲漏，已經即時安排職員檢視及維修。瑞安承諾會致力確保所有工程的質量達到入伙標準，以及項目可以按時於原定今年第4季完成。

恒莆新苑以組裝合成方法興建。 地盤有積水。 恒莆新苑去年動工。 恒莆新苑資料 恒莆新苑提供1,028個單位。