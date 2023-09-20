功利社會財迷心 監管落後鑊鑊甘

香港是個急功近利的社會，大部分人渴望一朝發達，但現實豈是如此簡單？虛擬資產交易平台JPEX爆煲，涉案金額高達12億元，堪稱本港史上最大型金融騙案。詐騙集團正是覷準人們渴望發達和搵快錢心理，利用近年興起的加密幣作包裝，加上名人效應，輕易得手。今次事件肯定不是唯一，未爆煲的平台亦肯定不止一家，只要有利可圖，同類騙案必定陸續有來。

執法部門昨日繼續採取行動，再有多兩人涉嫌串謀詐騙被捕，累計被捕人數達8人，包括多間虛擬貨幣找換店負責人，各人仔細分工，屬同一集團。當局至少接獲1,641宗報案，涉款達12億元，涉款最高單一個案達到4,000萬元，令人咋舌。此外，平台大老闆和股東至今仍未落網，身份成謎。

JPEX詐騙手法並不新穎，跟過去的「倫敦金」類似，只是由倫敦金換上近年令人趨之若鶩的加密幣而已。該平台以高息作為利誘，透過網紅及場外找換店，游說投資者購買其平台發行的JPC加密幣，惟這款加密幣不能在其他平台交易，亦不能用作支付相關費用，只可作為定期存款般的「質押」，即一定年期後獲得回報。JPEX又要求投資者將加密幣的「私鑰」交出，變相將財產交給他們調動，其後用戶未能提取資產，才知上當受騙。

很明顯，事件之所以去到一發不可收拾的地步，首先是人們存在以小博大、財迷心竅的心理，明明對加密幣毫無認識，卻真金白銀投資，不願相信凡投資都有風險，一味以為只賺不賠；而名人網紅則起推波助瀾作用，除了標榜自身也有參與並賺大錢外，更往往以聳動言論煽動人們情緒，例如其中一名被捕網紅，數日前才在個人平台大罵港府和證監會，指加密幣致富在美國早就流行，只是政府不容新興事物讓市民財務自由，要市民世世代代做奴隸，令不少人信以為真，加碼押注，結果血本無歸。

最大責任者，則肯定是港府長期放任自流，法例落後未能與時並進，證監會監管拖拖拉拉。該會昨日仍在卸責，聲稱自虛擬資產交易平台今年納入規管範圍後，已即時進行調查；8月7日的聲明未有對JPEX點名是因為搜證需時；最終拖了個多月至於9月13日才點名，並在14日轉介執法部門，等於讓詐騙集團有更多時間斂財，令更多人受害。

必須指出，虛擬交易騙案並非今日才出現，早在2013年，本港已有一間「香港註冊」的虛擬資產交易所突然倒閉，內地苦主曾上門追討無果；2018年亦有挖礦機騙案，苦主購買加密幣「挖礦機」，最終受騙；而去年底全球第二大加密幣交易所FTX爆煲，更是敲響了加密幣風暴的警鐘，可惜港府一直後知後覺，掉以輕心。現時全港只有兩間虛擬交易平台取得牌照，無牌的投資平台多如雨後春筍，若然港府繼續闊佬懶理，證監會繼續敷衍塞責，難保涉款更大、受害者更多的騙案不絕發生，勢必損害國際金融中心聲譽！