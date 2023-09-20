龍七公：汰弱留強有理 苟延殘喘更悲

香港經濟發展不振，施政失誤頻繁，居住空間狹小，教育制度混亂，不少港人寧願做二等公民也渴求移居海外，被迫留港的許多都不敢生兒育女，肯生的則千方百計將子女送到外國升學，導致香港適齡學童持續減少，多間中小學出現殺校危機。

隨着教育局即將派員到校「點人數」，近日又有兩間擁有一定歷史的中學，其辦學團體宣布將於未來幾年停辦或與其他學校合併。有趣的是，其中一間學校的校長和部分老師，竟公開質疑辦學團體的相關決定，儼如公司員工炮轟老闆為何要關門結業，但未有好好反省為何自己會業績差勁（收生不足），導致母公司連年虧蝕，被迫割肉求存。更有趣的是，竟有立法會議員要求政府介入事件，包括尋求其他辦學團體接手繼續營運該校。

細看相關辦學團體解釋停辦學校的5大理由，全部都擲地有聲，不論師生或議員們都難以辯駁。第一是近年中學入學人數大減，只及高峰期的20%，而且下降趨勢持續沒有任何改善的迹象。第二是屬於私立學校的該校小學部和幼稚園收生也大跌了65%，除了對辦學團體造成龐大財務壓力，也導致將來可升讀中學的學生減少。

助長庸劣損教學質素 第三是香港的整體教育格局已發生重大變化，正如文首指出，適齡學童下降是結構性的，預期學生人數在可見未來大幅增加是不現實的。第四是長期財務可持續性，該校屬資助中學，學生減少等於公帑資助減少。而且政府出雞，辦學團體多少也要出一點豉油，苟延殘喘遲早會令教育質素下降，受損的不僅是辦學團體和政府的財政，還有學生的福祉。

最後一點是有關未來規劃，辦學團體強調要從長遠角度做決定，以確保學校的遺產以某種形式得以延續，而不是等到為時已晚。在教育界人人自危的情況下，寄望教育局可覓得「白武士」打救續命，實乃緣木求魚。與其被動地等待被殺，不如主動、及早辦定「身後事」，讓一眾師生家長都可早作準備，謀定後動，才是負責任和顧大局的做法。

事實上，雖然香港整體適齡學童減少，但許多傳統名校、國際學校，以至一些勇於創新及着重多元發展的新興辦學團體，近年招收學生時仍然大排長龍，一位難求。反而是部分學校之所以長期收生不足，除了受到大環境影響，往往本身也存在這樣那樣的問題，例如教育質素參差、校風欠佳、校政混亂、辦學團體資源不足等等。

香港奉行資本主義，着重自由選擇，根據市場需求（家長意向）汰弱留強，整體教育質素才有望不斷進步。一刀切減班減收只會助長庸劣，政府應讓有實力、辦得好及受歡迎的學校加班加收，甚至開辦更多新校，吸納部分受殺校影響的學生。讓更多人可入讀名校、好校，家長自然開心，又不用加重納稅人負擔，一舉多得。