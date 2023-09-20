激濁揚清：拱火澆油就不綏靖嗎

美國前總統特朗普在日前播出的新聞專訪中表示，倘烏克蘭在衝突爆發前與俄羅斯達成協議割讓克里米亞等地，便可避免生靈塗炭及減少領土損失，言論焫㷫世上不少鍵盤戰士。雖然基輔政府確有更好方法化解災劫，但特氏的話只說對了一半。

眾所周知，俄烏這場衝突並不單純，並非兩個毗鄰之國的地緣衝突，而是暗藏美俄兩個大國的角力。因此，特朗普說烏克蘭在衝突爆發前割地便可化解危機，這得先問問背後老大哥是否批准。若以為基輔政府有很大的話語權，那是昧於事實。

明乎此，那便值得探討何以特朗普揚言倘明年重新當選美國總統，會在24小時內讓俄烏簽署和平協議，召集俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基會談，這是否意味若美國再由他來打莊，或準確點說吧，既然人們常說有深層政府存在，當特氏真的再次上台，那便意味着他獲得背後賦權其出面當總統的力量所同意，可叫停烏克蘭，終「可以和談」呢？

美國參謀長聯席會議主席米利日前承認，烏克蘭軍方即使達成全部的行動和戰術目標，要把所有俄軍逐出烏克蘭是「非常高的門檻」，需要很長時間才能完成。在烏國打美國人的仗，床板夾基輔已是有目共睹。特朗普的共和黨總統初選對手、前副總統彭斯，批評特氏擁抱綏靖政治，並讓普京得償所願。敢問一句，誰想綏靖？誰想華府處處錫身，軍援有所保留，生怕俄佬射其核彈？正如墨西哥當年被鄰國入侵、伊拉克遭無雷公咁遠之地的世界強權派兵進入建立新秩序，最終不是割地求和，就是政權被攆下台。彭斯何不思考一下呢？

事實上，俄烏戰事已呈膠着，連曾經誓言「與烏克蘭站一起」的KOL，也只顧吃喝玩樂去了，拱火澆油者就別再裝作滿腔熱血吧。