筆下風雲：換防長無助改善關係

美國白宮國家安全顧問沙利文與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在馬耳他會面，美方透露二人會面長達12小時，有細微迹象顯示北京準備好重啟部分中美軍事溝通。顯而易見，近期解放軍頻頻騷肌肉，跟美軍硬碰硬對峙場面屢見不鮮，已令美國急了。

這樣說絕非無的放矢，美軍隔三差五就跑到中國家門口「抵近偵察」，解放軍每次均不退讓，近期在海空更多次上演逼退美軍的驚險場面，因而被美方指摘「不專業」。最令美國感到不安的是，美、加、韓本月中在黃海進行軍事演習，中國海軍隨即強烈回應，21艘主力艦艇與航母山東艦會師菲律賓海，直逼關島。而早在今年6月，解放軍轟-6K轟炸機發射鷹擊-12，以及長劍-20導彈的畫面首次曝光。兩種導彈都是轟6轟炸機專屬武器，長劍-20足以對關島目標構成威脅。

美國一直急於同中國恢復軍事對話，但又拒絕解除防長李尚福制裁，以致對話一直無法成事。隨着解放軍展示肌肉成為常態，連關島也成打擊目標，怎能不令美國憂心忡忡？何況台海風高浪急，擦槍走火的可能性不斷升溫，美國急求對話，正常不過。

最近李尚福被傳「失蹤」，美媒言之鑿鑿指他已被解除職務，是耶非耶，仍有待後續發展，但若換一個無被制裁的防長上場，說不定中美軍事溝通便能夠有限度恢復。

當然，中美對峙態勢不可能逆轉，皆因這關乎美國霸權存亡，它對中國的壓制不會放鬆。中國一直將台灣問題置於中美關係的最頂層，惟有美國不再觸碰紅線，雙方溝通才有意義，但美國豈肯放棄打台灣牌？可以預期，即使雙方防長作出有限度溝通，兩國關係亦難有根本改善。